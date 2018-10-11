Трагедия на Ямале: мать, пытаясь спасти ребёнка от пожара, убила его

Следователи проводят проверку из-за трагедии во время пожара в жилом доме села Халясавей в Пуровском районе Ямала. Мать пыталась спасти себя и ребёнка от огня и выпрыгнула из окна, малыш упал и погиб. ЧП произошло 10 октября около 11 часов дня на улице Губернаторская.
«В прихожей квартиры местной жительницы произошло возгорание. 35-летняя женщина, спасаясь от огня, взяла свою двухлетнюю дочь на руки и выпрыгнула из окна квартиры. Жильё располагалось на первом этаже, но манёвр получился, к несчастью, неудачным. При приземлении мать не смогла удержать в руках ребенка, и девочка упала, ударившись головой о землю»,– описали обстоятельства ЧП в следственном управлении СК Ямала.
Девочка умерла на месте.
В управлении МЧС ЯНАО добавили, что в квартире огнём повреждена прихожая на площади два квадратных метра. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
За последний месяц это уже третья трагедия на пожаре на Ямале: в Ноябрьске сгорели два жилых дома, в обоих случаях были погибшие.
Пуровский район, служба информации
Пуровский район. Другие новости 10.10.18
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