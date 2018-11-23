Глава Ямала Артюхов рассказал, когда отчитается о своей работе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил на своей странице в инстаграм, что выступит с докладом о положении дел в округе в декабре. Он не объяснил причины переноса традиционного отчёта. Послание губернатор ЯНАО всегда зачитывал в ноябре на думе, в период принятия бюджета. В этом году Дмитрий Артюхов не выступил на очередном заседании заксобрания, в его пресс-службе ранее не ответили на вопрос агентства «Новый День» о причинах переноса мероприятия.

В публикации в соцсети инстаграм Дмитрий Артюхов также анонсировал прямую линию с населением – она тоже проходит каждый год. «Декабрь будет насыщенным. Сначала – ежегодный отчёт о положении дел в округе. Расскажу о том, с какими результатами Ямал подходит к 2019 году, обозначу планы и приоритеты. Позже в прямом эфире отвечу на вопросы жителей региона», – написано на странице г-на Артюхова.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.11.18

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