Губернатор Артюхов сломал политическую традицию Кобылкина

Новый глава Ямала Дмитрий Артюхов отложил ежегодное послание губернатора. В ноябре на ближайшем заседании окружной думы он выступать не будет. Об этом сообщил агентству «Новый День» пресс-секретарь губернатора Илья Дерюшев.

Ноябрьское послание губернатора перед депутатами заксобрания – это традиция. В послании глава региона озвучивает основные приоритеты в работе чиновников, перспективы, задачи на следующий год, и так каждый год с 2010 года. Традиция менялась прежним губернатором Дмитрием Кобылкиным лишь в части содержания: в 2015 году он отменил ежегодный отчёт о работе правительства, который зачитывался в марте, и решил соединить его с ежегодным ноябрьским посланием. Таком образом последние два года такой объединённый отчёт звучал в ноябре на думе.

Очевидно новый глава региона решил внести свои правки. Как пояснил пресс-секретарь Дмитрия Артюхова, по данным на середину ноября 2018 года правительство и депутаты ещё не знают, когда губернатор выступит с посланием: «дата прорабатывается». Причину сдвига он не назвал.

Ближайшее заседание заксобрания Ямала намечено на 22 ноября. В этот день депутаты помимо прочего примут бюджет на 2019 год. О его параметрах агентство «Новый День» писало подробно – он свёрстан без дефицита.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с послание 22 ноября. Глава ХМАО Наталья Комарова запланировала отчёт на 24 ноября.

Салехард, служба информации

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