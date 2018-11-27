Губернатор Ямала назвал дату послания, но не объяснил задержку

В правительстве Ямала назвали дату послания губернатора: Дмитрий Артюхов выступит 4 декабря 2018 года. Об этом говорится на сайте окружной администрации во вторник, 27 ноября 2018 года. Ранее пресс-секретарь главы региона Илья Дерюшев отказался отвечать на вопрос агентства, почему и на какую дату перенесли послание. В официальном релизе причина также не указывается.

Традиционно послание губернатор ЯНАО зачитывал в ноябре на очередном заседании думы. Но Дмитрий Артюхов не выступил на ноябрьском заседании.

Послание губернатора должно обозначать приоритеты развития округа, давать отчёт о работе чиновников за год. Ранее глава округа просил ямальцев прислать ему вопросы в инстаграм. Люди спрашивали о том, когда поднимут зарплату воспитателям, когда начнут строить дома нормального качества, когда появятся условия для комфортной жизни инвалидов – в том числе профильные педагоги и удобная городская среда. И другое.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.11.18

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