На Ямале ушла в отставку высокопоставленная чиновница

Глава департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Эльвира Тимергазина ушла со своего поста. Как и писало ранее агентство «Новый День», она переходит на работу в аппарат губернатора ЯНАО. Тимергазина будет работать в комиссии по делам несовершеннолетних, рассказали агентству в правительстве округа.

В пятницу, 30 ноября, был её последний день на посту главы департамента – контракт расторгнут по соглашению сторон. Кто возглавит департамент молодёжной политики и туризма до назначения нового главы и когда произойдёт это назначние – пока неясно.

Эльвира Тимергазина не первый руководитель, покидающий пост с приходом нового губернатора Дмитрия Артюхова. Ранее сменился директор департамента информационных технологий и связи. Ушёл Олег Ефремов, на его место назначен Олег Клочков.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.11.18

Мэрия Салехарда объявила о новой транспортной реформе после коллапса. / В Надыме срочно закрыли школу, помещения дезинфицируют. / Бывший ямальский чиновник пустился в бега из-за дела Калашникова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»