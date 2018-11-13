Высокопоставленная чиновница Ямала ищет новое место работы

Глава департамента молодёжной политики и туризма Ямала Эльвира Тимергазина присматривает новое место работы и может вскоре перейти в аппарат губернатора округа. Дело в том, что в ноябре 2018 года чиновница прошла конкурс на включение в кадровый резерв аппарата. Её кандидатура одобрена на пост начальника управления по обеспечению деятельности правительства и губернатора. Информация об этом размещена на официальном сайте окружной администрации, сообщает агентство «Новый День».

Может быть, это говорит о том, что кадровая реформа в администрации Ямала продолжится, и г-жа Тимергазина не сохранит за собой пост руководителя департамента, а потому ищет новое место работы. Пока что должность, в кадровый резерв для которой она включена, занята – её занимает Надежда Карпович.

Получить комментарии самой Эльвиры Тимергазиной пока не удалось – рабочий день в момент публикации материала уже окончен. Она пришла на работу в правительство Ямала в 2010 году по приглашению губернатора Дмитрия Кобылкина. Как и множество нынешних высокопоставленных управленцев округа, г-жа Тимергазина ранее работала в администрации Пуровского района, где начинал свою карьеру в госслужбе и сам г-н Кобылкин.

Ещё один резервист, который хочет устроиться в администрацию Ямала – бывший оппозиционер Максим Лазарев. Несколько лет назад он работал депутатом от ЛДПР в заксобрании Ямала. Когда срок его полномочий закончился, экс-губернатор Дмитрий Кобылкин забрал его в аппарат, назначив полпредом губернатора. Осенью 2018 года Дмитрий Артюхов освободил г-на Лазарева от этой должности. Соответственно, теперь он вынужден искать работу. Бывший полпред сейчас претендует на место главного консультанта в департаменте внутренней политики Ямала.

Ранее новый губернатор округа Дмитрий Артюхов освободил от должности главу департамента информационных технологий и связи Олега Ефремова, а также произвёл несколько реформ и назначений. В результате, например, работу в правительстве начал новый замгубернатора по строительству Андрей Воронов.

Салехард, служба информации

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