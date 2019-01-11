Губернатор Артюхов избавился от временного директора департамента туризма и молодежной политики

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил директора департамента молодежной политики и туризма округа. Им стал Наиль Хайруллин, который в декабре возглавил ведомство в статусе исполняющего обязанности руководителя. Распоряжение о назначении глава региона подписал в четверг, 10 января, рассказывают в пресс-службе правительства.

Согласно официальной справке, Наиль Хайруллин родился 12 апреля 1987 года в Ноябрьске. Окончил Тюменский государственный университет, возглавлял Окружной молодежный центр, а также руководил управлением формирования государственной политики в сфере туризма.

Ранее пост директора ведомства занимала Эльвира Тимергазина. Она в ноябре 2018 года освободила должность и перешла на работу в аппарат губернатора, возглавив комиссию по делам несовершеннолетних.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.01.19

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