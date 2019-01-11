российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 января 2019, 17:35 мск

Новости Ямал

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Губернатор Артюхов избавился от временного директора департамента туризма и молодежной политики

фото – официальный сайт правительства Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил директора департамента молодежной политики и туризма округа. Им стал Наиль Хайруллин, который в декабре возглавил ведомство в статусе исполняющего обязанности руководителя. Распоряжение о назначении глава региона подписал в четверг, 10 января, рассказывают в пресс-службе правительства.

Согласно официальной справке, Наиль Хайруллин родился 12 апреля 1987 года в Ноябрьске. Окончил Тюменский государственный университет, возглавлял Окружной молодежный центр, а также руководил управлением формирования государственной политики в сфере туризма.

Ранее пост директора ведомства занимала Эльвира Тимергазина. Она в ноябре 2018 года освободила должность и перешла на работу в аппарат губернатора, возглавив комиссию по делам несовершеннолетних.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.01.19

Ошибки чиновников Ямала срывают обещание губернатора Артюхова. / Ямальские единороссы приостановили членство в партии депутата Салехарда. / На Ямале насильника нашли по царапинам, которые оставила жертва. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Высокопоставленная чиновница Ямала ищет новое место работы

В рубриках

Ямал, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм,

Новости партнеров