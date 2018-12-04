Глава Ямала Артюхов во время послания назначил нового чиновника

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал назначение нового директора департамента туризма и молодежной политики. Место перешедшей в аппарат губернатора Эльвиры Тимергазиной займет Наиль Хайруллин. Об этом глава Ямала сообщил 4 декабря 2018 года в ходе своего доклада, сообщает агентство «Новый День».

Ранее в правительстве сообщали, что контракт Тимергазиной расторгнут по соглашению сторон.

Г-н Хайруллин занимал пост заместителя директора департамента – начальника управления.

Фото – Наиль Хайруллин, сайт департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.12.18

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