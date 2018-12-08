На Ямале у отравившейся семьи подтвердился страшный диагноз

В Губкинском лаборатно подтверждён диагноз ботулизм у пострадавшей семьи. Результаты исследования поступили в субботу, 8 декабря 2018 года, рассказал агентству «Новый День» собеседник, знакомый с ситуацией.

Четыре человека, по данным на 7 декабря, находились в Губкинской больнице. Из них две женщины в инфекционном отделении, двое мужчин – в сознании в стабильно тяжёлом состоянии в отделении анестезиологии и реанимации. Ещё одна женщина, которая заболела будучи беременной, вместе с малышом находится в перинатальном центре Ноябрьска. Ей провели касарево сечение.

Ранее скончался один из отравившихся – мужчина. Силовики начал проверку по факту ЧП, но ее результаты пока не раскрыли. Ранее агентству сообщали в роспотребнадзоре ЯНАО, что семья из Пурпе, они покупали на рынке Губкинского вяленую рыбу. Также на столе у них была домашняя консервация. По данным главного санврача округа Людмилы Нечепуренко, на которую ссылается «Север Пресс», источником заражения тала именно рыба.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 07.12.18

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