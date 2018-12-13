Замгубернатора Ямала Бучкова работает в Ноябрьске

В ноябрьской больнице в четверг, 13 декабря, работает замгубернатора Ямала Татьяна Бучкова. В программе визита – посещение перинатального центра, онкологического отделения и отделения медицинской реабилитации. Это новые отделения. Об этом агентству «Новый День» сообщили в больнице. Там добавили, что из Салехарда прибыл также замглавы депздрава Кирилл Трапезников.

Также Татьяна Бучкова встречается с пациентами, больными ботулизмом, доставленными из Губкинского. И медиками, которые занимаются их лечением. В том числе, напомним, в перинатальном центре находится малыш, который родился с помощью кесарева сечения у женщины, больной ботулизмом.

«В очень короткие сроки врачи перинатального центра Ноябрьска выехали в Губкинский, где, совместно с врачами на месте сделали все необходимое, чтобы спасти и маму, и ребенка. Мама была в очень тяжелом состоянии, несколько дней находилась в коме. Малыша только недавно отключили от аппарата ИВЛ и сейчас он дышит самостоятельно и набирает вес. Я считаю, что это подвиг врачей», – заявила г-жа Бучкова, которую цитирует «Ноябрьск 24».

Как пишет агентство, ребенок появился на свет на 27-й неделе беременности, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии для новорожденных, в стабильном состоянии. Мама малыша проходит лечение в инфекционном отделении.

Ботулизмом отравились шесть человек, один из них скончался. В управлении роспотребнадзора Ямала до сих пор не прокомментировали эпидемиологическое расследование. Неясно, чем именно отравились люди, хотя изначально появилась информация о том, что они покупали рыбу на рынке в Губкинском.

Ноябрьск, служба информации

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