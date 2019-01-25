Елена Малышева расскажет на «Первом канале» про жительницу Ямала, родившую в коме

В телепередаче «Жить здорово» с ведущей Еленой Малышевой покажут сюжет про жительницу Ямала, которая будучи в коме родила малыша. Женщина заразилась ботулизмом после употребления рыбы. О ЧП агентство «Новый День» уже подробно рассказывало.

Оправление случилось в начале декабря 2018 года. Семья из поселка Пурпе попала в больницу в тяжелом состоянии, врачи поставили им диагноз ботулизм. Один мужчина скончался. Среди отравившихся была беременная женщина. Пока она находилась в коме, ей сделали кесарево сечение, малыш остался жив. Пострадавшие лечились в Губкинском, роженица с малышом были доставлены в Ноябрьск, а потом ребенка перевезли в Москву.

В пятницу, 25 января, анонсируя программу, Елена Малышева в своем инстаграме показала жительницу Ямала, которая родила малыша. А также медиков, которые спасали жизни женщины и ребенка. «Эта история, которая произошла на Ямале, потрясла меня до глубины души. И у этой истории счастливый конец!», – сказала телеведущая.

Москва, Ноябрьск, служба информации

Москва, Ноябрьск. Другие новости 25.01.19

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