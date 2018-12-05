На Ямале силовики начали проверку из-за массового отравления и гибели людей

На Ямале началась доследственная проверка по факту отравления жителей поселка Пурпе. В минувший понедельник. 3 декабря, в Губкинскую центральную районную больницу были госпитализированы шесть человек с признаками отравления. Медики подозревают у них тяжёлое токсикоинфекционное заболевание – ботулизм. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по ЯНАО, один из пострадавших в ночь на 4 декабря скончался.

«Один летальный исход. Пять пострадавших находятся в отделении реанимации, – сообщили в ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница». – У роженицы состояние тяжелое, гемодинамика стабильная, проводится искусственная вентиляция легких. Состояние двух женщин – ближе к удовлетворительному, двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, продолжается ИВЛ, один из них – в крайне тяжелом состоянии».

Напомним, одной из пострадавших стала беременная женщина. Ребенок был извлечен путем кесарева сечения, сейчас он находится в перинатальном центре Ноябрьска.

Известно, что все пострадавшие ели вяленую рыбу. «В настоящее время опрашиваются пострадавшие и иные очевидцы, изъяты образцы продуктов, которые употреблялись в пищу, назначен комплекс судебных экспертиз», – сказали в следственном комитете.

Губкинский, служба информации

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