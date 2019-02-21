Смертельное заражение ямальцев ботулизмом будут расследовать в Дагестане

Заражение семьи ямальцев из Пурпе ботулизмом будут расследовать следователи в Дагестане. Ямальские силовики передали им материалы проверки по факту ЧП. Дело в том, что специалисты следственного управления Ямала выяснили, что рыба, которой отравились шесть человек, была куплена в Северо-Кавказской республике. Инцидент произошел в декабре 2018 года: семья попала в реанимацию, в числе заразившихся была роженица. Погиб один мужчина, беременной женщине провели операцию кесарева сечения, за жизнь малыша боролись два месяца, но 20 февраля стало известно, что он умер в московской больнице.

«Установлено, что все отравившиеся члены семьи 1 декабря 2018 года употребляли в пищу рыбу – жерех вяленый. Их угостил знакомый, которому рыбу привезли из Дагестана. Человек, который привез жерех, сказал, что купил его на рынке в республике. В рыбе обнаружена высокая концентрация ботулинического токсина типа Е. Следователям из Дагестана материалы будут направлены по территориальности. Коллегам предстоит выяснить, на каком рынке купили рыбу, кто ее произвел и кто продавал», – рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Там добавили, что имеются признаки преступления, описанного в статье 238 УК РФ: производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало агентство ранее, шесть человек с тяжелым отравлением 3 декабря 2018 года были доставлены в Губкинскую больницу. Один мужчина скончался, остальные находились в реанимации. Среди них была роженица. Врачи приняли решение провести ей касарево сечение – таким образом малыш родился, когда она была в коме. Ребенка доставили в перинатальный центр Ноябрьск, оттуда – в Москву, где он скончался в феврале 2019 года. Малыш родился недоношенным, риски были изначально велики, сказал собеседник агентства из числа медиков.

Сразу после госпитализации ямальцев появились предположения о том, что семья отравилась вяленой рыбой. Правда, сначала появилась информация о том, что рыбу купили на рынке в Губкинском.

Ноябрьск, Москва, Губкинский, Юлия Фролова

Ноябрьск, Москва, Губкинский. Другие новости 20.02.19

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