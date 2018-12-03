На Ямале несколько человек попали в реанимацию, медики подозревают ботулизм

Шесть человек из посёлка Пурпе доставлены в больницу Губкинского с подозрением на ботулизм. Чем именно они отравились – пока сказать сложно. Известно, что люди ели и домашнюю консервацию, и рыбу неизвестного происхождения. Об этом агентству «Новый День» сообщили в отделе Роспотребнадзора в Губкинском в понедельник, 3 декабря 2018 года.

У пострадавших взяли анализы, подтвердить или опровергнуть диагноз можно будет после результатов экспертизы – она должна быть готова к концу недели. Пока давать прогнозы санитарные врачи не берутся, ботулизм – смертельно опасное заболевание.

«Четверо пострадавших находятся в реанимационном отделении. Все необходимое лечение получают», – сказала главный врач городской больницы Светлана Боровкова агентству «Север-Пресс».

Обновлено в 16:18. Очевидно, рыбу пострадавшие купили в Губкинском. В соцсетях публикуют предупреждение для жителей города: «В связи с регистрацией тяжёлых случаев отравления людей рыбой, приобретённой на прошлой неделе с автотранспорта в местах неустановленной торговли, в том числе около торгового центра «Меркурий», убедительная просьба – исключить из употребления приобретённую продукцию» (сообщество «Губкинский – город мечты» «Вконтакте»).

Пурпе, служба информации

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