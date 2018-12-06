Роженица из семьи тяжело отравившихся ямальцев пришла в себя

Врачи рассказали о состоянии ямальцев, у которых подозревают ботулизм. По данным на утро 6 декабря, роженица находится в тяжёлом состоянии, вчера она пришла в сознание. Накануне реанимационной бригадой Ноябрьского перинатального центра она была доставлена в Ноябрьск, там же находится малыш, которого она родила с помощью кесарева.

«Вторая пострадавшая женщина – в средней степени тяжести, 5 декабря была переведена в инфекционное отделение Губкинской городской больницы. Третья женщина находится в отделении реанимации в состоянии средней степени тяжести. Двое мужчин по-прежнему в тяжёлом состоянии без отрицательной динамики, им проводится искусственная вентиляция лёгких», – рассказали в городской больнице Губкинского.

Ранее скончался мужчина, который также отравился. Медики подозревают, что шесть человек, члены одной семьи, заражены ботулизмом. Источник возбудителя пока неизвестен. Семья ела вяленую рыбу, купленную на рынке в Губкинском, и домашнюю консервацию. Диагноз ботулизм должны подтвердить в лаборатории. Пока что ни медики, ни санитарные врачи не сделали заявления относительно результатов исследования.

Ранее следователи начали проверку по факту отравления людей. Уголовное дело пока не возбуждено.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 05.12.18

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