В Москве умер малыш, родившийся на Ямале у женщины в коме

В Москве скончался ямальский малыш, который родился с помощью кесарева сечения у матери, больной ботулизмом. Женщина была в коме в тот момент, когда у нее принимали роды.О чудесном спасении рассказывала в своей передаче Елена Малышева, но к сожаолению, 20 февраля стало известно о смерти ребенка.

Оправление семьи из Пурпе случилось в начале декабря 2018 года. Предположительно, причиной стала рыба. Роженицу из числа зараженных сначала доставили в Ноябрьск, потом в Москву. Но спасти ребенка не удалось. После двух месяцев пребывания в больнице он умер.

Замглавврача Ноябрьской ЦГБ Арсен Арутюнянц, давая комментарии телеканалу «МигТВ», сообщил, что медики успели привязаться к ребенку, которого назвали Адиль. Отец мальчика нашел слова в момент печального известия: «Многие люди всю жизнь могут прожить, а так ничего хорошего и не сделать. А наш сын успел...Он помог трем ямальским малышам срочно улететь на лечение в Москву. Спецборт заказывали ради него одного, а получилось, что попутно еще троих отправили. Пусть они живут и будут здоровы. Ради памяти Адиля». Его слова также цитируют на телеканале «МигТв».

Москва, Ноябрьск, служба информации

Москва, Ноябрьск. Другие новости 20.02.19

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