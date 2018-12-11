Медведев на Ямале запустил завод

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник, 11 декабря, запустил в Сабетте третью очередь завода «Ямал СПГ». Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Ранее на сайте кабмина анонсировали визит г-на Медведева с делегацией федеральных чиновников на Ямал. Дмитрий Медведев должен провести совещание по вопросам развития Арктики. В том числе в нем должны были принять участие заместители председателя правительства Юрий Борисов и Юрий Трутнев, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и главы регионов.

Оператором завода по производству сжиженного природного газа в Сабетте является ОАО «Ямал СПГ» – совместное предприятие ПАО «Новатэк», французского концерна Total, Китайской национальной нефтегазовой корпорации и Фонда Шелкового пути. Конденсат обещают поставлять на рынки Европы и преимущественно в страны АТР.

Пуск первой линии состоялся в декабре 2017 года, вторая технологическая линия завода запущена в августе 2018 года с опережением срока на 6 месяцев. Будет также четвертая линия.

фото – сайт правительства РФ

Сабетта, служба информации

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