«Тут олени ходили и все»: Медведев провел совещание в Сабетте

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на скорость возведения завода «Ямал СПГ», открывая его третью очередь в Сабетте накануне. «Ещё несколько лет назад здесь ничего не было, как известно, кроме разведанных месторождений Тамбейской группы. И собственно, всё. И олени ходили. Сейчас здесь колоссальный объект», – сказал г-н Медведев на совещании, которое он проводил 11 декабря 2018 года с федеральными чиновниками.

Отметим, такое быстрое возведение объектов на полуострове стало возможно в том числе и благодаря огромной бюджетной поддержке. Порт Сабетта построен с участием государства. Общая сумма затрат – 97,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 71,2 млрд рублей. На сам завод «Ямал СПГ» Фонд национального благосостояния выделил 150 млрд рублей для выкупа облигаций.

Производители сжиженного газа имеют множество льгот. В том числе нулевые экспортные пошлины для СПГ и НДПИ в Арктике для добычи газа, направляемого на сжижение. На совещании в Сабетте 11 декабря Дмитрию Медведеву предложили ввести новые преференции. Глава Минэнерго Александр Новак сказал, что будут нелишними льготы по налогу на имущество организаций для заводов, участвующих в производстве оборудования для нужд заводов СПГ.

По словам премьера, сейчас доля России на мировом рынке СПГ составляет около 4 процентов. «К 2035 году мы ставим цель выйти на 15-20 процентов от этого рынка – это амбициозная цель», – заявил г-н Медведев.

фото – официальный сайт правительства РФ

Сабетта, служба информации

Сабетта. Другие новости 11.12.18

Жительница Надыма, упавшая в яму с кипятком, лечится в Москве. / На Ямале будут судить педофила, который издевался над детьми аборигенов. / Медведев на Ямале запустил завод. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»