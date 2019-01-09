В туалете Внуково несколько часов сидел мертвый вахтовик из Нового Уренгоя

В туалете московского аэропорта Внуково 9 января 2019 года покончил жизнь самоубийством мужчина. По неофициальным данным, это вахтовик из Нового Уренгоя, пишет РенТВ. Следователи начали проверку по факту ЧП, специалисты обещают дать более подробную информацию позднее. Известно, что погибший несколько часов провел в кабинке.

«9 января 2019 года в туалете стерильной зоны около выхода на посадку № 11 обнаружено тело 33-летнего уроженца Башкортостана. У него был билет на рейс 363 «Ютэйр» Москва – Уфа и паспорт на его имя», – говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Следователи изучили записи с камер. На них видно, что мужчина зашел в туалетную кабинку в 00:20. Принудительно ее вскрыли в 7:40. К сожалению, мужчина уже был мертв. Точное время смерти еще не известно.

В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте не смогли подтвердить информацию о том, что он прилетел из Нового Уренгоя.

Москва, Новый Уренгой, служба информации

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