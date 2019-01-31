Силовики не стали возбуждать дело из-за смерти вахтовика с Ямала в туалете Внуково

Следователи не стали возбуждать уголовное дело из-за смерти вахтовика в туалете московского аэропорта Внуково. Причина – гибель не зависела от третьих лиц, это не было убийство, мужчина совершил суицид. Об этом сообщили агентству «Новый День» в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Таковы итоги проверки следователей по факту ЧП.

Трагедия произошла 9 января 2019 года. Тело погибшего нашли в туалетной комнате. Уборная располагалсь в зоне, предназначенной для посадки пассажиров в самолет, около выхода на посадку номер 11. Труп находился в кабинке несколько часов, прежде, чем его обнаружила уборщица. Погибшему мужчине было 32 года. Он летел с Ямала, где работал вахтовым методом, в Уфу с пересадкой в Москве.

«Версия ограбления была исключена следователями, так как при себе у погибшего были деньги, банковские карты, телефон. Запрещенных предметов не обнаружено. Наркотиков в его крови не было» – пояснили агентству «Новый День» в следственном управлении. Записки мужчина тоже не оставил, но силовики выяснили, что причиной трагедии могли стать личные обстоятельства.

Суицид мужчина совершил с помощью подручных средств.

Новый Уренгой, Москва, служба информации

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