Директор спортшколы олимпийского резерва ЯНАО не смогла доказать невиновность в мошенничестве

Директор спортшколы в Тарко-Сале Любовь Зарко не смогла в суде доказать свою невиновность. Апелляция подтвердила, что глава СДЮСШОР «Авангард» виновна в мошенничестве. Она сделала фиктивное удостоверение «отличник физкультуры и спорта», и за счет этого звания нелегально в качестве прибавки к зарплате получила около 196 тыс. рублей. Деньги были ей выплачены в период с 2009 по 2016 год.

Ранее агентство «Новый День» уже описывало подробности уголовного дела, которым занималось следственное управление СК Ямала. «В январе 2009 года в Тарко-Сале осужденная получила подложную выписку из приказа Федерального агентства по физкультуре и подложное удостоверение этого ведомства о награждении знаком «Отличник физической культуры и спорта». Эти данные были занесены в ее трудовую книжку», – напоминают в СУ СК ЯНАО.

Будучи директором Пуровской СДЮШОР, г-жа Зарко сама подписала приказ на выплату себе ежемесячных доплат.

Вину г-жа Зарко в суде не признала. Ранее в беседе с агентством «Новый День» она сообщала, что работает в сфере спорта уже 25 лет и знак отличия получала законно.

Приговором суда женщине назначен штраф в 100 тыс.рублей.

Тарко-Сале, служба информации

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