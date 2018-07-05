На Ямале будут судить директора спортшколы – ненастоящего отличника физкультуры

Уголовное дело в отношении директора спортшколы в Тарко-Сале всё-таки дошло до суда. Речь идёт о бывшем депутате городского собрания Любови Зарко. По версии следствия, она незаконно получила удостоверение Федерального агентства по физкультуре о награждении нагрудным знаком «Отличник физкультуры и спорта». «Затем директор спортшколы подписала приказ об установлении себе ежемесячных надбавок к окладу за знак. В результате из бюджета с января 2009 по май 2016 года она получила более 190 тыс. рублей», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Ранее сама г-жа Зарко в беседе с агентством ранее говорила, что работает в сфере спорта уже 25 лет и знак отличия получала на публичном мероприятии – «Спортивная элита Ямала». Также она добавила, что в подобной ситуации оказались многие спортсмены, но не стала объяснять, почему. Деньги, полученные в качестве незаконнных доплат, она вернула.

Дело возбуждено по статье «мошенничество». Зарко свою вину так и не признала.

Ранее собеседник агентства в силовых структурах также сообщал о том, что вопросы у правоохранителей возникли и к её мужу – служащему администрации Пуровского района. У него был такой же знак отличия.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 05.07.18

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