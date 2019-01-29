На Ямале осудили директора спортшколы с поддельным знаком «отличник физкультуры»

В Пуровском районе осудили директора спортшколы, у которой нашли поддельные документы к награде «Отличник физкультуры и спорта». Речь идет о Любови Зарко, которая возглавляет школу олимпийского резерва «Авангард». Она признана виновной в мошенничестве и приговорена к штрафу в 100 тыс. рублей, рассказали агентству «Новый День» в следственном управлении СК Ямала. Приговор озвучен во вторник, 29 января 2019 года. Любовь Зарко по-прежнему работает на своем посту и уголовное дело не комментирует.

Следователи уже раскрывали фабулу дела: в январе 2009 года в Тарко-Сале обвиняемая получила подложную выписку из приказа федерального агентства по физкультуре и подложное удостоверение этого ведомства о награждении нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта». Такую награду она, по версии следствия, не получала. Однако данные фашивых документов были занесены в ее трудовую книжку. Будучи директором Пуровской спортшколы Любовь Зарко подписала приказ, который давал ей право получать надбавки за такой знак. Сумма полученных выплат с января 2009 по май 2016 года составила более 190 тыс. рублей.

Напомним, Зарко также являлась депутатом городского собрания Тарко-Сале. Она в период расследования сложила с себя полномочия.

Обновлено в 17:45. Как рассказал собеседник, знакомый с ситуацией, дело возбудили только после того, как на этом настояла прокуратура Ямала. Если бы не надзорная инстанция, материалы остались бы только документами проверки. Впоследствии гособвинение поддержал сам прокурор Пуровского района.

Ранее Любовь Зарко в беседе с агентством сообщила, что работает в сфере спорта уже 25 лет и знак отличия получала законно. Также она добавила, что в подобной ситуации сейчас оказались многие спортсмены, но не стала объяснять, почему именно. Сегодня, 29 января, г-жа Зарко отказалась комментировать уголовное дело и приговор.

Ранее агентство также сообщало, что аналогичный знак с такими же документами есть и супруга осужденной, который занимает пост в управлении по физкультуре и спорту администрации Пуровского района – Виталия Зарко.

Тарко-Сале, служба информации

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