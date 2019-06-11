В Салехарде подростки без проблем забрались на правительственный долгострой (ФОТО)

Подростки в Салехарде забрались на крышу правительственного долгостроя на набережной – это здания-близнецы исполнительных органов власти. Детям удалось даже снять видеоролик, который они опубликовали в Сети. Об этом сообщает во вторник, 11 июня, телеканал «Вести –Ямал». Подростки уточнили, что попасть в здание было совсем несложно – объект не охранялся. При этом внутри зданий находится оборудование и стройматериалы.

Напомним, замороженный дорогостоящий объект для чиновников должна достраивать компания ПФ «Вис». В апреле 2019 года замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов рассказывал в интервью агентству «Новый День», что здание обследует московская фирма, чтобы понять объем работ, который нужно выполнить. Ориентировочная дата завершения строительства – 2021 год. Агентство уже сообщало, что общая стоимость работ – около 4,3 млрд рублей.

При этом прокуратура ЯНАО уже обращала внимание чиновников на замороженные долгострои, где травмируются дети, и предлагала властям принять меры для их охраны.

В правительстве ЯНАО прокомментировали инцидент. Там сообщили, что проверят подрядчика, который и должен был следить за безопасностью зданий. «Дирекция капстроительства ЯНАО инициировала проверку в отношении генподрядчика – строительной фирмы ВИС. По договору подряда именно они обязаны обеспечить контроль доступа на объект. Сегодня планируется провести предварительный осмотр территории стройплощадки и опросить должностных лиц, отвечающих за контроль доступа на объект», – рассказали в пресс-службе администрации округа.

По данным заказчика, на объекте ведутся работы с начала 2019 года. Вокруг здания есть ограждение и есть охрана. «Проникновение было незаконным», – полагают в правительстве.

Проверка чиновников покажет, как смогли юноши пробраться в задния. Обновлено в 09:51.

фото- скрин из видео подростков, снятого на на замороженном правительственном долгострое в Салехарде

Салехард, служба информации

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