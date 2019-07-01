В ЯНАО на объекте ТЭК произошел взрыв, есть пострадавшие

При взрыве газа на площадке продуктопровода Уренгой-Пурпе в ЯНАО пострадали шесть человек. Один из них – в крайне тяжелом состоянии. Они доставлены санавиацией в больницу Нового Уренгоя. ЧП случилось 1 июля 2019 года на 609 километре трассы Новый Уренгой – Тарко-Сале, на открытой строительной площадке компании «Ленгазспецстрой». В пресс-службе структуры уточнили, что на место выехала комиссия для расследования причин ЧП.

На место взрыва также выезжала бригада МЧС, пояснили в спасательном ведомстве. Пострадавших эвакуировали бортом санавиации.

Сейчас двое пострадавших находятся в отделении реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии. Еще трое – в отделении гнойной хирургии, они в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший отравился продуктами горения. У него нет видимых повреждений, но он находится в состоянии шока. Он госпитализирован в терапевтическое отделение. Об этом агентству «Новый День» сообщили в департаменте здравоохранения Ямала.

В следственном управлении СК Ямала получить комментарии на момент подготовки материала не удалось.

В компании «Ленгазспецстрой» уточнили, что стройплощадка – это приемо-сдаточный пункт нефтепродуктов. Она относится к продуктопроводу Новый Уренгой-Пурпе.

«1 июля на строительной площадке произошло возгорание пропана. Для расследования на место события выехала специальная комиссия. Компания предпринимает все меры для проведения объективного расследования и организации квалифицированной медицинской помощи всем пострадавшим работникам. Сейчас работы на объекте идут в штатном режиме», – рассказали на предприятии.

АО «Ленгазспецстрой» занимается строительством газо- и нефтепродуктопроводов, станций подземного хранения газа, компрессорных и распределительных станций.

Пуровский район, служба информации

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