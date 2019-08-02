Следователи назвали причину взрыва газа на объекте ТЭК в ЯНАО

Ямальские следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газового баллона на участке продуктопровода Уренгой-Пурпе. ЧП произошло 1 июля 2019 года, пострадали несколько рабочих, один из них был в крайне тяжелом состоянии.

В следственном управлении СК Ямала 2 августа 2019 года раскрыли предварительную причину взрыва и точное место аварии. Как выяснилось, во время взрыва рабочие ООО «Ленгазспецстрой» монтировали канализацию.

Дело возбуждено по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Место происшествия находится в 80 км от города Тарко-Сале.

«Около 8 часов на территории строительного участка компании «Ленгазспецстрой» во время выполнения работ по предмонтажной подготовке канализационной насосной станции производственно-дождевых сточных вод произошло возгорание газо-воздушной смеси. Причина – нарушение технологии и процесса использования баллона с газом «пропан». Контролировать этот процесс должны были лица, ответственные за безопасное выполнение строительных работ», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК ЯНАО.

Двое работников коммерческой организации получили ожоги, повлекшие тяжкий вред их здоровью.

В СК добавили, что все еще устанавливают тех, кто причастен к совершению преступления.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 01.08.19

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