На Ямале наказали виновного во взрыве на объекте ТЭК

На Ямале осудили виновника взрыва на строительном участке объекта ТЭК. Это мастер компании АО «Ленгазспецстрой», который дал задание рабочим удалить лед из резервуара канализационно-насосной станции. ЧП произошло 1 июля 2019 года. Пострадали двое мужчин. Виновник заплатит штраф, его освободили от уголовной ответственности.

Как ранее уже сообщали в следственном управлении СК Ямала, взрыв произошел во время выполнения работ по предмонтажной подготовке канализационной насосной станции производственно-дождевых сточных вод из-за нарушения технологии и процесса использования баллона с газом «пропан». Место проишествия – 80 км от г. Тарко-Сале.

Ранее агентству «Новый День» в компании «Ленгазспецстрой» сообщали, что стройплощадка – это приемо-сдаточный пункт нефтепродуктов. Она относится к продуктопроводу Новый Уренгой-Пурпе.

«41-летний мастер строительных и монтажных работ, находясь на территории строительного участка АО «Ленгазспецстрой» без учета требований охраны труда и правил безопасности дал подчиненным задание по демонтажу льда в резервуаре КНС. Для удаления наледи использовали баллон «Пропан» и горелку. Эти средства не предназначены для таких работ», – пояснили в СУ СК Ямала.

Там описали дальнейшие события: один из работников спустился в резервуар и зажег зажигалку для запуска горелки, произошло воспламенение газовоздушной смеси. Рядом находился еще один мужчина. Оба получили травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 15.10.19

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