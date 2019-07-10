В аэропорту Сургута на пассажирскую маршрутку напали неизвестные в масках

В аэропорту Сургута на автомобиль перевозчика из Ноябрьска в среду, 10 июля 2019 года, напали неизвестные в масках. Маршрутку разбили и спустили колеса. В машине в этот момент, к счастью, не было пассажиров, только водитель. Владелец транспорта полагает, что ЧП может быть связано с конкуренцией – об этом он рассказал агентству «Новый День». Инцидентом занимается сургутская полиция.

Как рассказал водитель микроавтобуса, инцидент произошел рано утром – около 3:40, на парковке аэропорта Сургута. Транспорт доставил пассажиров из Ноябрьска, водитель ждал обратного рейса и вышел на улицу. «Подошли двое ребят в маске, разбили машину и ушли. Все произошло очень быстро. Свидетелями были все люди, которые находились рядом», – поясняет водитель.

Владелец микроавтобуса – Арсен – рассказал, что маршрутка начала работать на этом направлении два месяца назад. Документы у перевозчика оформлены в соотвествии с законом: есть лицензия на пассажирские перевозки. Начало рейса – у гостиницы «Аляска», большую часть пассажиров составляют постояльцы отеля. Вместе с этим уже давно из Ноябрьска в аэропорт Сургута возит другой предприниматель. У него большой автобус и начало маршрута находится в другой точке.

«Какое-то время назад он приходил ко мне и высказал угрозы матом. Но мы не прекратили работать. Возможно, сегодняшнее нападение связано с угрозами», – объяснил Арсен.

Получить комментарии второго предпринимателя, который угрожал Арсену, агентству «Новый День» не удалось – его телефон разыскать не получилось.

В полиции Сургута агентству сообщили, что в дежурную часть поступила информация о том, что неизвестные разбили стекла и проткнули колеса у маршрутного автомобиля на перроне аэропорта. По ЧП проводится проверка.

Ноябрьск, служба информации

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