По факту нападения на маршрутку из Ноябрьска в Сургуте возбудили дело

Полиция Сургута возбудила уголовное дело после нападения на маршрутку из Ноябрьска в ХМАО. Речь идет о ЧП с микроавтобусом «Мересдес». Ранее владелец этого автобуса Арсен Асланов говорил журналистам, и в том числе агентству «Новый День», что подозревает в нападении конкурента Владимира Мерзобекова, который не раз угрожал ему.

ЧП произошло в ночь на 10 июля 2019 года на стоянке в аэропорту Сургута. К маршрутке, которая доставила пассажиров из Ноябрьска, подошли двое в масках, разбили ее и проткнули колеса.

«Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества (ч. 1 статьи 167 УК РФ)», – сообщила представитель пресс-службы МВД ХМАО Ольга Абмайкина агентству «Ноябрьск 24».

Предприниматель Арсен Асланов также писал заявление в полицию о поступающих угрозах. Агентство «Новый День» даже публиковало видео, на которых их хорошо слышно. Ими должны были заниматься ямальские правоохранители. Результат проверки пока неизвестен.

Сургут, Ноябрьск, служба информации

Сургут, Ноябрьск. Другие новости 18.07.19

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