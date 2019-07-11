Владелец разбитой маршрутки из Ноябрьска обнародовал видео с угрозами конкурента (ВИДЕО)

Предприниматель Арсен Асланов, микроавтобус которого разгромили в аэропорту Сургута, подал заявление об угрозах в полицию. Он обратился в городской отдел МВД Ноябрьска с жалобой на своего коллегу по бизнесу. Такой информацией с агентством «Ноябрьск24» поделилась супруга Арсена Асланова. Аслановы также отдали журналистам видеозапись разговора с конкурентом, на которой запечатлены угрозы.

Угрозы поступали незадолго до нападения на автомобиль бизнесмена. О ЧП агентство «Новый День» рассказывало: автомобиль совершал рейсы из Ноябрьска в Сургут. И именно этот маршрут, по мнению предпринимателя Асланова, стал поводом для нападения. Оно случилось в ночь 10 июля 2019 года на парковке в аэропорту Сургута. За несколько дней до этого владелец другой транспортной фирмы Владимир Мерзобеков угрожал Аслановым.

«Он угрожал мне, что я залез в его бизнес, говорил, что расправится, есть видеозапись с угрозами. Он хотел, чтобы мы ушли с маршрута, с маршрута мы не ушли», – говорит бизнесмен Асланов агентству «Ноябрьск 24». Он предоставил видеозапись разговора журналистам. Как выяснилось, г-н Мерзобеков приезжал в принадлежащий супругам цветочный магазин. На видео, которое опубликовано в четверг, 11 июля, слышно, как Мерзобеков говорит: «Да потому что вы залезли ко мне». А когда ему отвечают, что не уйдут с маршрута, он добавляет: «Ну, конец вам (нецензурный вариант – прим.ред)».

Также супруги рассказали о том, что их машину во время рейса уже портили. Это было в мае 2019 года. На трассе к микроавтобусу Асланова подъехали неизвестные, зажали его, а когда он остановился, проткнули колеса. Полиция получила заявление, но никаких мер до сих пор не принято, сообщили Аслановы. «Все это записано на видеорегистратор, лица нападавших, их угрозы расправой. Водитель вызвал полицию, написал заявление, но мер каких-то пока нет», – уточнил предприниматель.

Накануне г-н Мерзобеков сказал агентству «Новый День», что не будет разговаривать с журналистами и что он не угрожал конкуренту. Однако, вероятно, позднее он передумал и решил представить свою точку зрения. Он сообщил агентству «Ноябрьск 24», что разговаривал с Аслановым, но угроз не было. «Да, мы с ним действительно разговаривали – обычная рабочая ситуация, поговорили, и все. Какой он мне конкурент? У меня за всю жизнь столько конкурентов было, и что? Никому же ничего не били, а тут, я даже не ожидал, что такое произойдет», – уверил г-н Мерзобеков. Его жена сообщила, что на видео с угрозами котрое появилось в СМИ, не весь конфликт. Но подробности объяснять не стала.

Заявление о повреждении микроавтобуса в Сургуте принимали сургутские полицейские. Но машину уже доставили в Ноябрьск, где ее также осмотрели силовики.

Ноябрьск, служба информации

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