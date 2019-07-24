Жильцам рухнувшего дома в Лабытнанги выделят 19,6 млн рублей

Лабытнанги получит 19,6 млн рублей на расселение жильцов аварийного рухнувшего дома. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО в среду, 24 июля 2019 года. Деньги выделят из резервного фонда.

Речь идет о доме по адресу улица Озерная, дом 3А. Он обрушился 12 июля 2019 года. После ЧП его признали аварийным. Часть денег из бюджета Ямала пойдет на покупку новых квартиры для тех, кто жил там на условиях соцнайма. Остальные деньги направят на компенсации собственникам квартир, чтобы они могли купить новые.

Напомним, кроме этого всем семьям, которые проживали в аварийном доме, на решение бытовых вопросов из резервного фонда города выделят деньги. Семьям с несовершеннолетними детьми – по 30 тыс. рублей, 40 тыс. рублей будет предоставлено многодетной семье, остальные семьи получат по 20 тыс. рублей.

Лабытнанги, служба информации

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