В Лабытнанги обрушился дом (ФОТО)

В Лабытнанги начал рушиться дом. ЧП произошло на улице Озерная в микрорайоне Обской. К счастью, обошлось без жертв.

«У одноэтажного 12-квартирного дома № 3/ «а» произошло частичное разрушение основания, – рассказали в мэрии города. – Должностные лица администрации, экстренные службы находятся на месте. Ведется перепись жителей, людям помогают забрать из дома необходимые вещи, документы».

По словам чиновников, администрация города готова разместить всех людей в гостинице «Семь лиственниц». Четыре человека уже изъявили желание поехать в отель, остальные семьи решили поселиться у родственников.

«Всем жильцам будет оказана разносторонняя помощь. Жители дома на общем собрании собственников квартир должны принять решение о признании дома аварийным. Жилищные вопросы будут решаться с каждой семьей в индивидуальном порядке», – говорят в мэрии.

Там утверждают, что ранее жители не жаловались на состояние дома, никаких официальных заявлений по этому поводу чиновники не получали.

Несмотря на то, что по закону процедура признания дома аварийным начинается с собрания собственников, жильцы уверены, что за все должна отвечать администрация. «Ваши сотрудники видели, что дом валится. Скоро с половиной города такое произойдет», – пишут люди в соцсетях.

Всего в доме зарегистрировано 39 человек, из них 14 несовершеннолетних. 9 квартир находятся в собственности граждан, 3 квартиры – муниципальные.

Фото – Евгений Канунников, группа «Лабытнанги Info» ВКонтакте

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 12.07.19

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