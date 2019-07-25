Прокуратура обвинила чиновников и УК в разрушении дома в Лабытнанги

Прокуратура выяснила, что дом на улице Озерной в Лабытнанги обрушился из-за того, что его своевременно не обследовали. При этом чиновники знали о том, что износ фундамента объекта составляет 85 процентов – об этом каждый год сообщала УК – но не признавали дом аварийным и не обследовали его. Таковы итоги проверки надзорного органа по факту крушения барака, которое произошло 12 июля 2019 года. Ранее в мэрии заявляли, что жители не жаловались на состояние дома. Но в прокуратуре уверены, что один житель точно сообщал о рисках, правда, не чиновникам, а управляющей организации.

Дом построен в 1988 году. В нем было 12 квартир. «Один житель обращался в управляющую компанию в связи с проседанием свайного основания здания. При этом, в нарушение требований жилищного законодательства, правил и норм технической эксплуатации жилфонда, УК свайное основание не обследовала, наблюдение за ним не вела. По указанной причине вовремя не выявили деформациию конструктивов фундамента, что в итоге привело к частичному обрушению дома», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала в четверг, 25 июля 2019 года.

Прокуратура внесла представления гендиректору управляющей компании, а также главе администрации Лабытнанги Марине Трескорвой. «Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Дом признан аварийным и подлежащим сносу», – раскрывают результат своей работы в прокуратуре Ямала.

Напомним, накануне на сайте правительства Ямала появился документ, согласно которому городу выделят 19,6 млн рублей на покупку недвижимости для жильцов аварийного дома.

Лабытнанги, новый День, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 24.07.19

Треть депутатов Госдумы отказались голосовать за закон о платных дорогах на Ямале. / Жильцам рухнувшего дома в Лабытнанги выделят 19,6 млн рублей. / Депутаты Ямала опубликовали официальный документ об отставке прокурора Герасименко (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»