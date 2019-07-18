Жильцы рухнувшего дома в Лабытнанги получат деньги в начале августа

В Лабытнанги собственники квартир в обвалившемся доме получат компенсацию в начале августа 2019 года. Решение о том, что средства найдут, уже приняли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала в четверг, 18 июля 2019 года. Эту же информацию озвучили людям на встрече, где присутствовали глава администрации Лабытнанги Марина Трескова и замгубернатора Андрей Воронов.

Дом обрушился 12 июля 2019 года. Люди сейчас находятся во временном жилье и ждут финансовой помощи от региона для покупки недвижимости. По информации мэрии, четыре семьи размещены в маневренном фонде, одна семья находится в отъезде. Еще семь семей решили на время поселиться у родственников. «Собственникам квартир уже сейчас можно выбирать варианты жилья для будущей покупки», – заявили в администрации округа.

Сумму компенсации из бюджета определит оценщик – это стоимость утраченного в результате обрушения жилья. «В соответствии с действующим законодательством собственникам квартир на основании отчетов независимых оценщиков о рыночной стоимости жилых помещений будет выплачено денежное возмещение (выкуп) за изымаемые квартиры», – пояснили в мэрии Лабытнанги.

Кроме того, по распоряжению главы Лабытнанги Марины Тресковой всем семьям на решение бытовых вопросов из резервного фонда муниципалитета выделят деньги. Семьям с несовершеннолетними детьми – по 30 тыс. рублей, 40 тыс. рублей будет предоставлено многодетной семье, остальные семьи получат по 20 тыс. рублей.

Жителям, проживавшим в рухнувшем доме на условиях соцнайма, найдут новые квартиры.

Лабытнанги, служба информации

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