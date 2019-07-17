Мэрия Лабытнанги попросила средства на расселение жильцов развалившегося дома

Прокуратура Ямала проверит управляющую компанию и мэрию Лабытнанги после того, как жилой дом съехал со свай 12 июля 2019 года. Речь идет о доме номер 3/А по улице Озерная в микрорайоне Обской. Ранее в администрации сообщили, что жители не жаловались в мэрию на состояние дома. Надзорная инстанция выяснила, что жильцы сообщали о проблемах в УК, и по этим обращениям даже делали ремонт.

В доме проживали 39 человек. «В 2018 году после обращения жителя в доме укрепляли фундамент. При этом дом аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке не признавали», – рассказали в прокуратуре ЯНАО в среду, 17 июля 2019 года. Там пообещали проверить качество ремонта. «Также прокуратура даст оценку исполнению мэрией полномочий по признанию дома аварийным», – заключили в надзорной инстанции.

Дом признан аварийным официально в понедельник, 15 июля 2019 года. Сейчас жильцы находятся во временном жилье и ждут средств на расселение. «Когда губернатор Дмитрий Артюхов был в Лабытнанги с рабочим визитом, ему передали заявку на дополнительное финансирование для расселения семей из аварийного дома. Пока ответ не пришел. Завтра глава города Марина Трескова встретится с жильцами и расскажет о том, как решается вопрос», – рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе мэрии Лабытнанги. Там не назвали сумму, которая необходима на расселение людей.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 17.07.19

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