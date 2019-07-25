В Лабытнанги горожане и председатель ТИК поспорили о смысле выборов

В городском сообществе Лабытнанги развернулась любопытная дискуссия о том, стоит ли идти на выборы. В ней участвуют горожане и председатель городской избирательной комиссии Татьяна Цитович, а также один из депутатов горосдкого собрания – Наталья Сухорукова. В городе, напомним, 8 сентября будут избирать новый состав гордумы.

«А Вы знаете, а скоро ВЫБОРЫ! Плакатиков по всему городу поразвешали, на сознательность людей рассчитывают. А зачем идти на эти выборы, кто-нибудь объяснить может? Конечно, понятно, что по законодательству РФ должна быть Дума, заседающие в ней Депутаты. Только что они делают для людей в нашей стране, имея заоблачные зарплаты и неприкосновенность!? Повышают пенсионный возраст, налоги, штрафы, пошлины, оказывают поддержку коммунальным и нефтегазовым магнатам, «способствуют» развитию бесплатной медицины?», – говорится в опубликованном от имени Екатерины Великой посте в сообществе «Лабытнанги Инфо» «Вконтакте».

В ответ на это председатель ТИК Татьяна Цитович сообщила в комментариях, что у депутатов Лабытнанги нет зарплат, и что они не решают такие вопросы, как повышение пенсионного возраста. Она также предложила узнавать всю информацию о кампании на официальных сайтах. Тем же, кто не верит в честность результатов, г-жа Цитович посоветовала стать наблюдателями.

Началась дискуссия. Горожане спросили, зачем нужны такие депутаты, которые не могут на местном уровне выразить свое мнение о федеральных законопроектах, которое, возможно, повлияет на решение федерального и окружного центров. Кстати, никто из участников полемики не вспомнил, что депутаты Заксобрания Ямала безоговорочно одобрили пенсионную реформу и долгое время скрывали это. В период обсуждения реформы никто из муниципальных депутатов, избравшихся от «Единой России», не посмел выступить против этой инициативы.

«Простите, а кого винить, когда повышают пенсионный возраст? Когда людям, которые должны были вот-вот выйти на пенсию, оказалось, что нужно еще несколько лет пахать. Кого винить, когда нам уже около 5 лет замораживают накопительную часть пенсии, но зарплаты у чиновников только растут. Кого винить, когда сажают за лайки и репосты? Кто-то из этих депутатов выступил с тем, что эта реформа антинародная? Или все боятся за свои пятые точки?», – пишут участники сообщества.

Вспомнили и проблемы, которые непосредственно касались города. В том числе аварийные бараки, отсутствие пригодной для питья воды в Лабытнанги.

Критикам позитивно настроенные жители написали, что в Лабытнанги лучшие детские сады на Ямале. «Вода, жилье, дороги, ремонт детских садов, строительство спортивных объектов, детских садов – лучших на Ямале, места не хватит все перечислять! Жаль, что Вы сидите в интернете, выйдите, прогуляйтесь по городу!».

И обещают, что когда-нибудь водопроводная вода обязательно станет хорошей. «А вы не только «Лабытнанги инфо» читайте, но и официальные новости Администрации. Вопрос по воде сдвинулся с мертвой точки 150 лет все руками разводили, а сейчас все четко и понятно, будет водичка!».

В 2014 году, когда избирали действующий состав гордумы, ТИК Лабытнанги, которым тогда также руководила Татьяна Цитович, прославился на весь округ из-за нетрезвого председателя УИК. Женщину сняли на видео на участке, запись и жалобу отправили в ЦИК представители ЛДПР.

Лабытнанги, служба информации

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