На Ямале педофил увел ребенка с детской площадки

В одном из поселков Пуровского района Ямала несколько дней назад педофил совершил насилие над ребенком. Его уже задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье: «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, 29 июля 2019 года днем 45-летний мужчина увел из двора, где играли дети, малолетнюю девочку. Когда они остались без свидетелей, педофил надругался над ребенком. Мужчина признал вину. Его заключили под стражу. Ребенок проходит реабилитацию.

Это далеко не первое сообщение о педофилах на Ямале. Один из злоумышленников издевался над собственным ребенком и снимал это на камеру. В 2018 году силовики сообщили о завершении расследования в отношении сотрудника «Тазовской школы-интерната», который совершал насильственные действия в отношении воспитанников. В 2018 году с помощью неравнодушных граждан в Лабытнанги удалось задержать педофила, который также похитил ребенка с детской площадки и пытался совершить насилие.

Пуровский район, служба информации

Пуровский район. Другие новости 06.08.19

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