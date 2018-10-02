В Лабытнанги наказали педофила, которого с поличным поймали прохожие

На Ямале озвучили приговор педофилу, которого задержали в Лабытнанги неравнодушные граждане в момент совершения преступления. Во вторник, 2 октября 2018 года, злоумышленника приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также ему назначено ещё два года ограничения свободы. Об этом сообщили в следственном управлении СК Ямала, которое расследовало уголовное дело в отношении насильника.

Преступление было совершено 23 июля 2018 года. Вечером 36-летний уроженец Ямальского района заманил девочку в кусты и совершил действия сексуального характера. Ребёнок начал плакать. Мимо проходила женщина, которая решила поинтересоваться, всё ли в порядке у мужчины и его ребёнка, подозревая, что незнакомец пьяный.

Когда женщина обратилась к мужчине, он начал спешно одеваться и бросился бежать. Прохожая поняла, что случилось что-то плохое, и предложила рядом стоящему мужчине позвонить в полицию, указав на направление, в котором скрылся беглец. Мужчина не растерялся, сразу же бросился в погоню, догнал спрятавшегося в болоте злоумышленника и вместе с ещё одним мужчиной задержал его.

Смелые жители города – Дмитрий Емельянов и Альфизат Шаньязова – были награждены главой следственного управления СК Ямала Андреем Егоровым.

Осужденного признали виновным в изнасиловании с использованием беспомощного состояния, соединённом с угрозой убийством и иных действиях сексуального характера. Ранее психиатрическая экспертиза признала, что он осознавал общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

Лабытнанги, служба информации

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