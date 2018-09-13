На Ямале педофила, которого задержали случайные прохожие, проверил психиатр

В Лабытнанги в суд передано дело мужчины, которого поймали случайные прохожие во время надругательства над ребёнком. ЧП произошло 23 июля 2018 года в Лабытнанги. Около шести часов вечера пьяный 36-летний мужчина заманил девочку в кусты за жилым домом и надругался. Кроме того, он избил ребёнка. К счастью, рядом проходила женщина, которая увидела плачущую девочку и мужчину и заподозрила неладное. Она спросила, что случилось, злоумышленник бросился бежать. Женщина подошла к случайному прохожему и рассказала о случившемся. Тот бросился вдогонку за пьяным беглецом. И догнал.

Подозреваемого в педофилии будут судить по статьям «изнасилование с использованием беспомощного состояния, соединенное с угрозой убийством потерпевшей» и «иные действия сексуального характера». Ранее сообщалось, что пойманному с поличным мужчине 36 лет, он из Ямальского района.

«По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина в полной мере осознавал фактический характер, общественную опасность своих действий и мог руководить ими в момент совершения инкриминируемого ему деяния», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Ребёнок проходит реабилитацию.

Жителей города, которые прервали насилие над ребёнком и помогли задержать злоумышленника, ранее вручили награды.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 12.09.18

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