На Ямале наградили граждан, которые задержали педофила в момент преступления

В Лабытнанги наградили неравнодушных граждан, которые задержали педофила в момент совершения преступления. Об инциденте следователи сообщали накануне – житель Ямальского района 23 июля 2018 года завёл девочку в кусты и совершил действия насильственного характера. Женщина, проходившая мимо, увидела подозрительного человека и плачущего ребёнка, обратилась к прохожему, который помог задержать сбежавшего злоумышленника.

Награду смелым жителям Лабытнанги вручил руководитель следственного управления СК Ямала Андрей Егоров, рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина, которому удалось настигнуть и задержать педофила – Дмитрий Емельянов. Женщина, которая во время погони за злоумышленником оставалась с ребёнком и успокаивала её – Альфизат Шаньязова.

На церемонии награждения она рассказала журналистам, что в момент ЧП шла с ребёнком из детсада и услышала детский плач. Проходя мимо мужчины в кустах, она спросила его, всё ли в порядке, подозревая, что он выпивает. И тут же увидела ребёнка в слезах. «Он (мужчина – прим.ред.) испугался, начал одеваться и убегать от меня», – поделилась обстоятельствами инцидента смелая жительница Лабытнанги с «Север Пресс».

Она подошла к стоящему рядом мужчине и сообщила о случившемся. Он не растерялся и бросился в погоню. «Я забирал супругу с работы. Ко мне подошла женщина с избитым ребёнком. Они попросили позвонить в полицию и рассказали о случившемся. Женщина описала подозреваемого и куда он побежал. Я давно живу на Обской, работаю, знаю хорошо посёлок. На машине поехал в том направлении, где он должен был находиться. Злоумышленник вышел из болота мокрый. Я опросил его, узнал, кто он, и предложил подождать. Услышав о полиции, он начал убегать от меня. Потом мы с коллегой моей жены, который в этот момент выезжал на перекрёсток, задержали его», – сказал награждённый ямалец изданию.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 25.07.18

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