На Ямале неравнодушные граждане задержали педофила

В Лабытнанги неравнодушные граждане помогли задержать педофила. ЧП случилось 23 июля 2018 года. Жертвой злоумышленника стала девочка.

«Около шести часов вечера в Лабытнанги 36-летний уроженец Ямальского района заманил девочку, не достигшую 12-летнего возраста, в кустарник за жилым домом. Там он совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

В этот момент мимо проходила женщина, которая и заметила неладное, она подняла тревогу. Убегающего с места преступления насильника задержал случайный прохожий.

«Подозреваемый задержан и даёт признательные показания. Следствие будет ходатайствовать о том, чтобы его заключили под стражу», – рассказали в СУ СК Ямала.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста».

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 24.07.18

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