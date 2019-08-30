Детский омбудсмен ЯНАО поддержит запрет на использование мобильников во время уроков

Детский омбудсмен Ямала Данило Трубицын поддерживает федеральную инициативу по запрету использования мобильных телефонов на уроках в школах. Об этом он сказал в беседе с агентством «Новый День» в пятницу, 30 августа 2019 года. Ранее с инициативой введения таких ограничений выступило министерство просвещения РФ. Регионам настойчиво рекомендовали внедрять запреты. По словам Данило Трубицына, чтобы ввести новые правила в школах Ямала, департамент оборзования округа должен разработать рекомендации. А затем их должны утвердить в каждой отдельной ямальской школе.

По версии уполномоченного по защите прав детей ЯНАО, ограничение не должно вызвать негативную реакцию. «Из личного опыта общения с родителями могу сказать, что они поддерживают ограничения, потому что дети балуются и отвлекаются на уроках», – сообщил собеседник.

Г-н Трубицын сообщил, что он надеется войти в рабочую группу по разработке рекомендаций для ямальских школ. «На мой взгляд, здесь речь идет об ограничении. А кто-то может подумать, что ограничение – это запрет. Но это не тождественные вещи. Такого быть не должно. Полностью нельзя запрещать телефоны в школах, ребенок должен иметь возможность позвонить родителям», – описывает свою возможную роль в разработке регламентов омбудсмен.

«Думаю, никто не будет силой отбирать телефоны. В каждом классе будут оборудованы места для хранения мобильных: приходит ребенок на урок, кладет телефон в ячейку и проходит за парту. Если ему нужно воспользоваться телефоном, он забирает его из ячейки», – рассуждает г-н Трубицын.

Вместе с этим сегодня на сайте правительства Ямала опубликована новая программа по информационной безопасности детей до 2020 года. Пока что в ней общие слова: не допускать распространения детской порнографии, контролировать интернет-контент в школах, проводить со шокльниками беседы о безопасности в Сети.

По версии г-на Трубицына, это рамочный документ. Каждое ответственное ведомство (полиция, чиновники и так далее) на его основе должно разработать собственный план действий для защиты детей от вредного воздействия Интернета и массовой культуры.

Салехард, служба информации

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