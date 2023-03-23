Защитником детей на Ямале останется бывший прокурорский работник

Уполномоченным по правам ребёнка в ЯНАО останется Данило Трубицын. Такое решение приняли в ходе очередного заседания 23 марта 2023 года депутаты Заксобрания ЯНАО.

«На рассмотрение его кандидатуру внёс глава региона Дмитрий Артюхов», – отметили в пресс-службе окружной думы.

На должность омбудсмена по правам ребёнка в первый раз г-н Трубицын был назначен 4 апреля 2018 года. До этого он служил в прокуратуре.

Согласно официальной справке, Данило Трубицын родился 24 февраля 1980 года в Пермской области. Получил «красный диплом» Тюменского юридического института МВД РФ. Работал в органах следствия и прокуратуры Тюменской области и Ямала. В том числе, был заместителем прокурора Тюмени.

Салехард, Наталья Ефремова

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