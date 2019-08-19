Школам посоветовали ограничить использование детьми мобильников

Министерство просвещения России выступило с рекомендацией к региональным органам образования рассмотреть вопрос об ограничении использовании мобильных телефонов в школах для «профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса». Об этом сообщается на сайте ведомства. Соответствующая методичка для руководства школ, разработанная Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования, будет направлена в регионы до начала нового учебного года.

Рекомендации о порядке использования мобильников в учебных учреждениях подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором, указали в министерстве. «В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков», – отмечается в сообщении ведомства.

Чиновники также ссылаются на анализ международного опыта, который выявил, что длительное время использования мобильников учащимися и использование во время пребывания в школе «могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания».

В связи с этим Минпросвещения предложило руководству школ ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время уроков. Кроме того, ведомство рекомендует обязать детей, учителей и родителей при входе в школу переводить гаджеты в режим «без звука».

В Минпросвещения предложили разрешить пользоваться мобильными телефонами только детям, нуждающимся в пользовании устройствами по состоянию здоровья (к примеру, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете).

Кроме того, в школах рекомендуется «при необходимости и возможности» обустроить места хранения телефонов учеников во врем уроков, а также договориться о способах связи родителей с детьми «в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации». Учебным учреждениям также посоветовали проводить разъяснительную работу для профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей последствий от использования мобильников, а также «воспитывать культуры пользования такими устройствами».

В Минпросвещения подчеркнули, что в течение года Роспотребнадзор будет проводить мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных телефонов, а Рособрнадзор совместно с Российской академией образования – «выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса».

В начале июля стало известно, что Роспотребнадзор занимается подготовкой предложения о запрете использования мобильных телефонов на территории школ. По словам главы ведомства Анны Поповой, с этой работой чиновники справятся за месяц.

Как сообщал «Новый День», данная тема была поднята на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В ходе заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила к 1 сентября решить вопрос с ограничением использования мобильников в школах. «Вообще надо запретить носить в школу, потому что у нас нет условий для хранения, – заявляла политик. – Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность».

Между тем эксперты раскритиковали эту инициативу. По мнению заслуженного учителя РФ, академика РАН и директора Центра образования №109 Евгения Ямбурга, запрещать мобильники в школах не нужно: во-первых, это бесполезно, а во-вторых, гаджеты могут быть подспорьем для опытного педагога.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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