Эксперты против, но Роспотребнадзор выпустит документ о запрете мобильников в школах

Роспотребнадзор занимается подготовкой предложения о запрете использования мобильных телефонов на территории школ. По словам главы ведомства Анны Поповой, с этой работой чиновники справятся за месяц.

Данная тема была поднята заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В ходе заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила к 1 сентября решить вопрос с ограничением использования мобильников в школах.

«Вообще надо запретить носить в школу, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», – заявила Матвиенко.

«Это уже не первая подобная инициатива. Но раньше говорилось не о полном запрете использования мобильных телефонов в школах, а об ограничении средств мобильной связи. Логично, если дети не будут пользоваться телефонами на уроках. Но есть, допустим, младшие школьники, которые несколько раз в течение дня созваниваются с родителями, есть старшие школьники, которые могут воспринять эту инициативу в штыки», – возразила Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она подчеркнула, что ограничение использования телефонов во время учебного процесса оправданно, но в течение дня и в дороге ребёнок должен иметь возможность связаться с родителями, передает RT. «Наличие мобильного телефона помогает семье ориентироваться, где находится ребёнок. Инициатива, скорее всего, не будет поддержана большинством родителей», – заключила Волынец.

Инициативу также раскритиковал заслуженный учитель РФ, академик Российской академии наук и директор Центра образования №109 Евгений Ямбург. Он считает, что запрещать мобильники в школах не нужно: во-первых, это бесполезно, а во-вторых, гаджеты могут быть подспорьем для опытного педагога, передает BFM.

«Вместо того чтобы бороться с инструментами, нужно использовать их в полезных целях», –цитирует Ямбурга «Интерфакс». Педагог уверен, что подростки обойдут любые запреты, а эта война обречена на провал, так же как раньше школы проиграли джинсам и стрижкам «под битлов».

Москва, Иван Гридин

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