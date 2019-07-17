Вместо смартфонов российских школьников переведут на «шкулфоны»

В Госдуме предложили создать мобильник для школьников – «шкулфон». В гаджете будет ограниченный набор возможностей, которые не будут отвлекать учеников от образовательного процесса.

С соответствующей инициативой, направленной в адрес корпорации «Ростех», обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT. По его словам, в «шкулфоне» должны быть контакты родителей, учителей и одноклассников, а также приложения «Московская электронная школа», или его федеральный аналог – «Российская электронная школа».

Кроме того, со специального школьного гаджета можно будет зайти в школьный внутренний Интранет, пользоваться калькулятором, а также специальной программой, «блокирующей любые попытки буллинга школьников друг другом».

При этом школьный смартфон будет будет отсекать вредоносные программы, вирусы и сайты, не подходящие для несовершеннолетних.

«Таким образом, мы не лишаем ребенка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес. Убежден, «шкулфон» поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребенка, увеличивая его стремление совершенствовать свое образование», – пояснил Чернышов.

Как писал «Новый День», в начале июля стало известно, что Роспотребнадзор занимается подготовкой предложения о запрете использования мобильных телефонов на территории школ. По словам главы ведомства Анны Поповой, с этой работой чиновники справятся за месяц.

Данная тема была поднята заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В ходе заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила к 1 сентября решить вопрос с ограничением использования мобильников в школах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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