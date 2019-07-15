Россияне рассказали об отношении к запрету мобильников в школах

Более 60% россиян считают, что запрет мобильных телефонов в школах скажется на учебном процессе положительным образом, сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ. В исследовании отмечается, что количество россиян, поддерживающих запрет гаджетов в школах, за последний год уменьшилось на 6% – с 73% до 67%.

Также сократилось и число тех, кто уверен, что отмена гаджетов позитивно влияет на учебный процесс – с 69% до 62%. Наибольшую поддержку идея запрета нашла у женщин – 70%, а также среди россиян в возрасте старше 35 лет. Против полного запрета мобильников в школах высказались 55% респондентов.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, которых опрашивали методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как писал «Новый День», в начале июля стало известно, что Роспотребнадзор занимается подготовкой предложения о запрете использования мобильных телефонов на территории школ. По словам главы ведомства Анны Поповой, с этой работой чиновники справятся за месяц.

Данная тема была поднята заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В ходе заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила к 1 сентября решить вопрос с ограничением использования мобильников в школах.

«Вообще надо запретить носить в школу, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», – заявила Матвиенко.

«Это уже не первая подобная инициатива. Но раньше говорилось не о полном запрете использования мобильных телефонов в школах, а об ограничении средств мобильной связи. Логично, если дети не будут пользоваться телефонами на уроках. Но есть, допустим, младшие школьники, которые несколько раз в течение дня созваниваются с родителями, есть старшие школьники, которые могут воспринять эту инициативу в штыки», – возразила Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Инициативу также раскритиковал заслуженный учитель РФ, академик Российской академии наук и директор Центра образования №109 Евгений Ямбург. Он считает, что запрещать мобильники в школах не нужно: во-первых, это бесполезно, а во-вторых, гаджеты могут быть подспорьем для опытного педагога.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.19

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