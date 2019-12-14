Мобильники на уроках запретили в каждой четвертой российской школе

Примерно 25% школ в России выполнили рекомендации Минпросвещения и ограничили использование мобильных телефонов на уроках. Об этом сообщила глава министерства в интервью «Российской газете».

По ее словам, всего по стране запретили мобильники на занятиях 10628 школ. При этом в трех регионах – Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области – ограничения введены во всех школах, отметила министр.

Васильева добавила, что в Кузбассе к рекомендациям прислушались 67,3% школ, в Свердловской области – 65,3%, в Республике Марий Эл – 63,8%, в Удмуртии – 60,9%, Пермском крае – 58,8%, в Курганской области – 50,9%. Запретили мобильные устройства во время уроков также более половина школ в Магаданской области (53,3%) и почти 40% школ на Камчатке.

«Мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение», – подчеркнула министр.

Глава Минпросвещения добавила, сославшись на проведенный летом опрос, что 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильников во время уроков.

Васильева выразила уверенность, что в ближайшее время ограничительные меры примут еще больше школ. «Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно», – подчеркнула Васильева.

Напомним, в августе Министерство просвещения России выступило с рекомендацией к региональным органам образования рассмотреть вопрос об ограничении использовании мобильных телефонов в школах для «профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса». Ранее данный вопрос подняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Политик предложила к 1 сентября решить вопрос с ограничением использования мобильников в школах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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