В СовФеде презентовали «черный ящик» для детских смартфонов: первыми без связи оставят школьников Москвы и Подмосковья

Сеглдня на пленарном заседании Совета Федерации сенаторы потребовали запретить российским школьникам вносить в классы телефоны под предлогом заботы об их успеваемости. Пилотный проект с «черными ящиками», в которые детей и подростков заставят сдавать смартфоны, планируется провести в московском регионе. Как сообщила сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова, ящики бесплатно предоставит инициатор идеи – Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям,

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенатор напомнила, что предложение «ограничить использование смартфонов в российских школах» поступило на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семей и детей от председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской.

«В результате Минпросвещения и Роспотребнадзор подготовили рекомендации образовательным учреждениям об ограничении использования смартфонов в ходе уроков», – уточнила Гумерова, отметив, что «по оценке Всероссийского центра оценки общественного мнения 83% россиян считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться, а 69% полагают, что благодаря ограничениям использования электронных гаджетов в школах – дети станут учиться лучше».

Кроме того, по информации сенатора, оставить детей без средств связи в классах требуют не только педагоги, но и сами родители учеников. Использование смартфонов в школах уже ограничено в Чечне и Белгородской области, отметила Гумерова.

По ее словам, Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям на форуме в Сочи презентовал проект «Мир вокруг», который предполагает установку «черных ящиков» в классах школ, в которые ученики должны будут складывать свои смартфоны. «Первые регионы, где будет опробирован этот проект – Москва и Московская область», – сообщила Гумерова, предложив сенаторам самим осмотреть ящик, который сегодня установлен у входа в зал заседаний Совета Федерации. «Сейчас мы готовимся к мониторингу, чтобы обсудить эти вопросы в марте 2020 года и получить срез по регионам», – отметила она.

Каким образом учебное заведение будет регулировать вопрос ответственности за вверенное ему ценное имущество, сенатор не уточнила. Не прозвучало разъяснений и по поводу действий педагогов и учеников в ситуации эвакуации, при которой школьникам не дают возможности даже надеть верхнюю одежду.

Эвакуации, как сообщают москвичи в соцсетях, в столичных школах происходят регулярно. В частности, во вторник, 10 декабря, по сообщениям пользователей «Фейсбука», эвакуированы были ученики нескольких учебных заведений на востоке Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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