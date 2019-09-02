В Губкинском на выборах обнаружилась политическая борьба

В Губкинском, где избирают лишь несколько кандидатов в многомандатном округе, как выяснилось, тоже есть политическая борьба. С одной стороны, в ТИК поступили жалобы на многочисленные нарушения, которые допустили кандидаты-единороссы. С другой, с фэйковых страниц в соцсетях распространяют «компромат» на кандидата, который не связан с партией власти.

Соцсети

В городских группах Губкинского распространяется негативная информация о кандидате от партии «Коммунисты России» Андрее Мельнике и его представителях. Г-н Мельник является учредителем управляющей компании. Выдвинутый им представитель в избирком – Евгений Налобин – недавно лишился членства в комиссии из-за судимости. Пост о самом Мельнике мы приведем в скрине. А вот публикация о представителе: «Евгений Налобин был осужден за пьянку за рулем, лишен водительских прав. При этом он работает в фирмах Мельника юрист-консультом, отвечает за взаимодействие с судами. Сам кандидат стал героем мемов в местных социальных сетях, так как коммунальный бизнес очень раздражает граждан из-за низкого качества услуг», – говорится в анонимке, опубликованной в том числе в группе «Губкинский – город мечты».

Согласно официальным данным ТИК Губкинского, г-н Налобин действительно имеет непогашенную судимость по статье 264.1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). И именно из-за нее 30 августа 2019 года у Налобина отобрали удостоверение члена избирательной комиссии.

Сам г-н Налобин уже отреагировал на пост: он написал, что ничего не скрывал, ТИК сам не проверил его документы как следует. «Данная ситуация показывает безолаберное отношение и безграмотность избирательной комиссии города Губкинского, поскольку при подаче мной документов мне не были разъяснены ограничения, а также не была осуществлена проверка моих данных. Поэтому считаю информацию о сокрытии мной судимости ложью. Также хочу сообщить, что кандидатом Мельник А.Ю. было подано четыре жалобы (в Окружную избирательную комиссию ЯНАО и прокуратуру Губкинского, а также в ОМВД России по Губкинскому) на действия и бездействия избирательной комиссии Губкинского», – написал в группе «Губкинский – город мечты» изгнанный из комиссии член.

Жалобы на единороссов и ТИК

Г-н Мельник действительно написал огромную жалобу в ТИК на нарушения в ходе кампании. Однако все его доводы признаны необоснованными. Приведем пару заметных фактов из жалобы.

Во-первых, в отношении Мельника впервые за всю историю Губкинского составили протокол по статье «Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы предпринимательской и иной деятельности». В августе 2019 года в Губкинском обнаружили плакаты Мельника с названием его управляющей компании. Они не являются агитационными, но на них изображен кандидат в период избирательной кампании. А, значит, плакаты должны быть оплачены из избирательного фонда. Мельник не смог доказать, что плакаты оплатили так как нужно. Тем не менее суд дело прекратил.

Кроме того, Мельник нашел несколько листовок в почтовых ящиках кандидатов от «Единой России» Вадима Варламова и Кирилла Николаева. Но кандидаты сообщили, что листовки не их. И нарушений в распространении агиток не нашли.

8 сентября в Губкинском пройдут довыборы в думу в многомандатном округе номер 3.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 02.09.19

Коммунистов заподозрили в использовании черных технологий в Ноябрьске. / Бывший газовый генерал Нового Уренгоя огорчен визитом в город. / В Новом Уренгое сгорел расселенный дом (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»